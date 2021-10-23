Son dakika haberler: Meteorolojiden kritik uyarı! Soğuk ve yağmurlu havalar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Zonguldak, Düzce ve Bartın ve çevresi için soğuk hava ve yağış bekleniyor. Sıcaklığın Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.