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Giriş Tarihi: 23.10.2021 11:14 Son Güncelleme: 23.10.2021 11:45

Son dakika haberler: Meteorolojiden kritik uyarı! Soğuk ve yağmurlu havalar geliyor

İHA
Son dakika haberler: Meteorolojiden kritik uyarı! Soğuk ve yağmurlu havalar geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu hava tahmin raporunu açıkladı. Son günlerde yaşanan sıcak havaların yerini soğuk ve yağışlı günlere bırakacağını belirten raporda Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı bölgeler için de uyarılarda bulundu. Peki hafta sonu yurt geneline hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika haberinin detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Zonguldak, Düzce ve Bartın ve çevresi için soğuk hava ve yağış bekleniyor. Sıcaklığın Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.



Yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Ekim Pazar sabah saatlerden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

24 Ekim Pazar günü genellikle Karadeniz ve İç Anadolu' da görülmesi beklenen yağışların Batı Karadeniz kıyı kesimindeki illerimizin (Düzce, Zonguldak, Bartın) kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri önem arz etmektedir" denildi.

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Son dakika haberler: Meteorolojiden kritik uyarı! Soğuk ve yağmurlu havalar geliyor
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