SON DAKİKA HABERLER: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu! Kasımdan itibaren ücretsiz dağıtılacak

"TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİ BU SÜREÇ İÇERİSİNDE DESTEKLEME MECBURİYETİMİZ VAR"

Herhangi bir okul yöneticisi ve öğretmenin yardımcı kaynak alımına zorlamaya hakkı olmadığını yineleyen Özer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm öğrencilerimizi bu süreç içerisinde destekleme mecburiyetimiz var. Dolayısıyla bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmek için de fırsat olarak değerlendirdik. Bu iki boyutlu devam edecek. Bir taraftan Kovid-19 sürecindeki öğrenme kayıplarını telafi etmeyle ilgili destekleyici materyal olarak hizmet edecek diğer taraftan her ayın başında bunları dijital olarak ücretsiz erişime sunarak ve basılı olarak tüm illere, okullara dağıtarak yıllardan beri kronik olan problemin rehabilitasyonuyla ilgili çok önemli bir adım atacağız."

Yardımcı kaynaklarla ilgili hazırlığı çok deneyimli uzman bir kadronun yönettiği bilgisini veren Özer, "Temel eğitimden ortaöğretime, özel eğitimden mesleki eğitime kadar yıllardan beri yardımcı kaynak, soru bankası, fasiküller, etkinlik kitaplarını hazırlayan ekip, her geçen gün kapasitesini artırarak ülkemizin gençlerinin eğitim kalitesini artırmayla ilgili inanılmaz bir kaynak havuzu oluşturuyor." ifadesini kullandı.