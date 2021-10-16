Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HABERLER! Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Giriş Tarihi: 16.10.2021 09:03 Son Güncelleme: 16.10.2021 09:33

SON DAKİKA HABERLER! Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

İHA
SON DAKİKA HABERLER! Samsun’da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Samsun'da İstanbul'dan Trabzon'a giden yolcu otobüsünün yoldan çıkarak 150 metreden dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında adeta can pazarı yaşanırken, kazada ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu Tekke mevkisinde saat 06.15 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Trabzon'a giden Osman Özsoy idaresindeki 53 DR 666 plakalı yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 150 metreden dereye yuvarlandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yuvarı çıkartıldı.

2 ÖLÜ 14 YARALI
Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var

Araç sürücüsü Osman Özsoy aracın içinde sıkışıp askıda kaldı ve feryat ederek yardım istedi. Sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERLER! Samsun'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA