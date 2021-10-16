SON DAKİKA HABERLER! Samsun’da yolcu otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kaza yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Adata can pazarının yaşandığı kazada ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Yaralılar, ip yardımıyla uçurumdan yuvarı çıkartıldı.

2 ÖLÜ 14 YARALI

Samsun'un Kavak ilçesinde yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

SON DAKİKA: Samsun'da yolcu otobüsü 150 metreden dereye yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var