Son dakika haberleri: 20 yıllık kinle gelen cinayet şoke etti!

"ONU ÖLDÜR" DEDİ

* Konu namus meselesi. 2001'de babam askerdeyken, öz annem Kamuran Tün ile cinsel birliktelikte bulundu. Beraber evi terk ettiler ve daha sonra başkasıyla evlendi. Aile düzenimiz bozuldu. Beni dedem büyüttü. 5 ay önce haziranda dedemi kaybettim. Kamuran Tün'ü bu tarihten sonra babam Hacı Tumuçin'den(40) öğrendim. Babam, 'Bu bizim namusumuz. Onu öldür' dedi. Ben de kabul ettim. Kamuran Tün'ü araştırdım, Facebook'ta buldum.