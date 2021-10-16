Son dakika haberleri | Koronavirüste dikkat çeken ’Kasım ayı’ detayı: Yalnızca 3 il kaldı

MAVİ TABLO UMUT VERİCİ

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, SABAH'a yaptığı açıklamada, "Aşı haritasının maviye dönmesi ve riskli il sayısının azalması umut verici. 18 yaş üstü 1 ve 2 doz aşılamada yüz güldüren bir tablo oluştu. Ancak toplumsal bağışıklığı elde etmemiz için tüm nüfusun yüzde 70-80'inin aşılanması gerekiyor. 18 yaş altı bireyleri dâhil ettiğimiz zaman ise aşılanma oranları yüzde 50'yi yeni aşıyor. 18 yaş üstü aşılamada eriştiğimiz rakamlara 12 yaş üstünde de erişelim. 12-18 yaş arası ebeveynlerinin izniyle aşılanabiliyor. O yüzden anne babalara büyük sorumluluk düşüyor. Çağrımızı da ebeveynlere yapıyoruz."