Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberleri: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor
Giriş Tarihi: 21.11.2021 17:36 Son Güncelleme: 21.11.2021 17:44

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! Çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki haftanın hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Buna göre; İstanbul, Yalova ve Sakarya'nın da aralarında olduğu çok sayıda il için kuvvetli sağanak beklenirken, bazı iller için kar yağışı uyarısı yapıldı. Peki önümüzdeki hafta hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22-26 Kasım tarihlerini kapsayan hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı.

Hava durumu tahmin raporuna göre; aralarında İstanbul, Yalova ve Sakarya'nın da bulunduğu çok sayıda kent için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı. Yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, ani su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA KAR YAĞIŞI UYARISI

Öte yandan Meteoroloji, bazı iller için kar yağışı uyarısında bulundu. Peki hangi illerde kar yağışı bekleniyor? İşte detaylar...

24 Kasım Çarşamba: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

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25 Kasım Perşembe: Yozgat, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

26 Kasım Cuma: Gümüşhane, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

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AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C

Parçalı bulutlu

KONYA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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AMASYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 8°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Van, Muş ve Bitlis çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 8°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt'in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

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Son dakika haberleri: Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı! Çok sayıda ilde kar yağışı bekleniyor
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