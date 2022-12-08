Son dakika: Hakim dehşet saçtı! Önce tekme attı sonra vurdu





ÜZERİNE OTURDU

İncelenen kamera kayıtlarında ise, bir süre kameriyede oturan gençlerin bina girişine yöneldiği, sigara içerek dışarıdan gelen Okur'un sağ elindeki tabancayı gençlere doğrultup binanın girişinden önüne getirip yatırdığı, doğrulttuğu tabancasını ara ara gençlere dayayıp başlarında beklediği ve bir şeyler söylediği görüldü. Mujtaba hareket edince dizleri ile üzerine oturduğu, Ayrullah'ın olduğu yere doğru 1 el ateş ettiği ve Mujtaba'nın kafasına doğru vurduğu belirlendi.