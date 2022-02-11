Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Mahkemeden flaş karar

ARALIK 2021'DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.