Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Mahkemeden flaş karar
Giriş Tarihi: 11.2.2022 15:28 Son Güncelleme: 11.2.2022 15:33

Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Mahkemeden flaş karar

AA
Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Mahkemeden flaş karar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıda yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme cinayet sonrası yakalanan 2 kişinin tutukluluk süresi uzattı..

KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan Ö.T. ile Y. G. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, çıkarılan zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

OLAY

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 3 kişi gözaltına alınmıştı, bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi, dün İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verildi.

ARALIK 2021'DE SERBEST BIRAKILMIŞTI

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı. Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor.

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Son dakika: Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme! Mahkemeden flaş karar
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