Son dakika: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme!

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.
SON DAKİKA: HALİL FALYALI SUİKASTINDA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA!
Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.
SON DAKİKA: GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ!
Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7'ye yükseldi.