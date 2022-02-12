Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme!
Giriş Tarihi: 12.2.2022 20:55 Son Güncelleme: 12.2.2022 20:57

Son dakika: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme!

İHA
Son dakika: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme!

Son dakika... Halil Falyalı suikastında flaş bir gelişme yaşandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı.

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: HALİL FALYALI SUİKASTINDA 2 KİŞİ DAHA GÖZALTINDA!

Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

SON DAKİKA: GÖZALTI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ!

Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC'de 4, İstanbul'da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7'ye yükseldi.


Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı.

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Son dakika: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme!
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