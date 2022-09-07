SON DAKİKA: Hamile kadına dehşeti yaşatan ’Baklavacı Kardeşler’in cezasına indirim! İşte gerekçesi...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu. Sanık Hüseyin Sel'in de aracını müştekilerin otomobilinin önüne kırarak durdurmaya zorladığı belirtilen iddianamede, her iki kardeşin de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme' ve 'Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.