Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Hamile kadına dehşeti yaşatan 'Baklavacı Kardeşler'in cezasına indirim! İşte gerekçesi...
Giriş Tarihi: 7.9.2022 12:47 Son Güncelleme: 7.9.2022 12:50

SON DAKİKA: Hamile kadına dehşeti yaşatan 'Baklavacı Kardeşler'in cezasına indirim! İşte gerekçesi...

Son dakika haberine göre; Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması sırasında 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca saldıran ve kamuoyunda 'Baklavacı Kardeşler' olarak bilinen Hasan ve Hüseyin Sel'e verilen ceza bozuldu. Mahkeme, cezada indirime gitti...

SON DAKİKA: Hamile kadına dehşeti yaşatan ’Baklavacı Kardeşler’in cezasına indirim! İşte gerekçesi...

Pendik'te 7 aylık hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldırdıkları gerekçesiyle yargılanan baklavacı Hasan ve Hüseyin Sel kardeşlere, 'Hürriyeti Tahdit' suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi. Sanıklar ilk yargılamada 5'er yıl hapis cezası almıştı. İstinaf mahkemesi, 'Sanıklara verilen cezaların şahsileştirilerek hüküm kurulmaması ve etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmaması nedeninin belirsiz bırakılması' gerekçesiyle bozma kararı vermişti.

Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Mahkeme sanıklar Hasan ve Hüseyin Sel hakkında 'Hürriyeti Tahdit' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Hüseyin Sel hakkında, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan 10 ay hapis cezası vererek, erteledi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Hasan Sel'in, Pendik'te 6 Temmuz 2019 tarihinde yol verme tartışması yaşadığı 7 aylık hamile Ayfer Bahçıvan ve Yunus Emre Bahçıvan'ın içinde bulunduğu aracın aynasını kırdığı, kaputuna çıktığı belirtiliyordu. Sanık Hüseyin Sel'in de aracını müştekilerin otomobilinin önüne kırarak durdurmaya zorladığı belirtilen iddianamede, her iki kardeşin de 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Mala zarar verme' ve 'Kamu ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma' suçlarından 5 yıl 4 aydan 20 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.


Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2020 yılında verilen kararda her iki sanık da 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, 'Ulaşım araçlarının kaçırılması ve alıkonulması' suçundan da sanıkları 10'ar ay hapis cezasına çarptırmıştı.

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SON DAKİKA: Hamile kadına dehşeti yaşatan 'Baklavacı Kardeşler'in cezasına indirim! İşte gerekçesi...
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