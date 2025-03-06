SON DAKİKA! Haraç çetesinin şok WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Esnafın kabusu olmuşlardı: 3-4 tane atsanız yeter

ŞOK WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Polis telefonda yaptığı incelemede Whatsapp üzerinden şüphelilerin saldırıyla ilgili konuşmalarını da tespit etti. Şüphelilere gönderilen mesajda kurşunlanacak iş yerinin resminin işaretlendiği bir fotoğrafın altına 'Sol taraftaki dükkana 3-4 tane atsanız yeter' yazdığı belirlendi. Şüphelilerin bu mesaja cevap olarak 'Bizim herşeyimiz hazır 3 bin Euro nakit verirsin, videoyu attıktan sonra devamını atarsın' denilerek cevap verildiği belirlendi.