Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!

Son dakika haberi: Hatay bu sabah bir kez daha sallandı. Kırıkhan ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem | Video
İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin Elbistan'da da hissediliği öğrenildi.
Öte yandan ev ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı fırladı.
Telefona sarılıp yakınlarını arayan vatandaşlar, büyük korku yaşadı.
İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, "Sarsıntı büyüktü, 6.0 gibi hissettik.
Çalışanlarla birlikte dışarı çıktık.
Şu an içeride kazanlarda yemek pişiyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz" şeklinde konuştu.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 7, 2023
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Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Kırıkhan (Hatay)
Tarih:2023-05-07
Saat:11:36:10 TSİ
Enlem:36.422 N
Boylam:36.309 E
Derinlik:7.88 km
Detay:https://t.co/QVXzKgyrb7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Hatay ilimiz Kırıkhan ilçesinde saat 11:36'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki artçı #deprem sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.— AFAD (@AFADBaskanlik) May 7, 2023
Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.
Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.