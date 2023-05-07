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Giriş Tarihi: 7.5.2023 11:44 Son Güncelleme: 7.5.2023 12:20

Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!

Son dakika haberi: Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'nde bugün 4.7 şiddetinde deprem oldu...

Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!

Son dakika haberi: Hatay bu sabah bir kez daha sallandı. Kırıkhan ilçesinde 4.7 şiddetinde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; merkez üssü Hatay'ın Kırıkhan ilçesi olan 4.7 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem | Video

Saat 11.36'da yaşanan deprem, 7.88 kilometre derinlikte kaydedildi.

İlk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin Elbistan'da da hissediliği öğrenildi.

Öte yandan ev ve iş yerlerinde depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı fırladı.

Telefona sarılıp yakınlarını arayan vatandaşlar, büyük korku yaşadı.

İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, "Sarsıntı büyüktü, 6.0 gibi hissettik.

Çalışanlarla birlikte dışarı çıktık.

Şu an içeride kazanlarda yemek pişiyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz" şeklinde konuştu.

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Son dakika: Hatay’da 4.7’lik deprem! AFAD açıkladı!
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