Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.4.2023 22:13 Son Güncelleme: 13.4.2023 22:18

Son dakika: Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı

Son dakika haberi... Hatay'da yıkılan ve 1200'e yakın kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.

Son dakika: Hatay’da 600 Evler Sitesi’nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı

Son dakika haberi... Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan binalardaki ölüm ve yaralanmalarla ilgili kusurları tespit edilenlere yönelik soruşturmalarını sürdürdü.

Bu kapsamda, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde 5 kattan oluşan, 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Son dakika: Hatay'da 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı
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