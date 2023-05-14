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Giriş Tarihi: 14.5.2023 17:49 Son Güncelleme: 14.5.2023 18:25

Son dakika: Hatay'da freni patlayan kamyon araçlara daldı: 3 ölü, 20 yaralı

Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan soğan yüklü kamyonun çok sayıda araca çarptığı kazada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Son dakika: Hatay’da freni patlayan kamyon araçlara daldı: 3 ölü, 20 yaralı

Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E-5 karayolu üzerine meydana gelen olayda, Adana istikametine seyir halinde olan soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu ters şeride geçerek seyir halindeki 4 araca çarptı. Diğerleri park halinde 10'dan fazla araca da çarpan kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir otomobil sayesinde durdu.

Kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza tanıklarından Kemal Kırkeç, soğan kamyonunun geldiğini ve araçları altına aldığını, 6 yaralıyı kendilerinin kurtardığını söyledi. Olay yerinde ekipler inceleme yaparken, Hatay'dan Adana istikametine bir kilometreden fazla kuyruk oluştu.

Hatay'da freni patlayan kamyon araçlara daldı: 3 ölü, 20 yaralı | Video

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Son dakika: Hatay'da freni patlayan kamyon araçlara daldı: 3 ölü, 20 yaralı
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