SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

HAVA SICAKLIKLARI 4 İLA 8 DERECE ARTACAK
Bölge genelinde sıcaklığın çarşambadan itibaren biraz daha artması, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede 4 ila 8 derece yükselerek, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması öngörülüyor.
BİRÇOK İLDE HAVA SICAKLIĞI 20 DERECENİN ÜZERİNİ GÖRECEK
Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 21, Yalova'da 25, Edirne'de 24, Tekirdağ'da 21, Kırklareli'nde 24, Kocaeli'nde 26, Sakarya'da 29 derece olması bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE 8°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAKARYA 6°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 3°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ 8°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 10°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 6°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 12°C, 18°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri sağanak yağışlı
HATAY 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 2°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı
KAYSERİ 3°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 4°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 2°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 4°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN 7°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TOKAT 3°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON 5°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS -10°C, 5°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 4°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu