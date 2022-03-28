SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı