Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor
Giriş Tarihi: 28.3.2022 23:28 Son Güncelleme: 28.3.2022 23:34

SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

AA
SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı hava durumu raporuna göre; Marmara Bölgesi'nde çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar 4 ila 8 derece yükselerek mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerini görecek. Öte yandan İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde hava sıcaklıklarının 20 derecenin üzerine çıkması bekleniyor. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

Son dakika hava durumu haberleri: Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıkları bölge genelinde İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyrediyor.

HAVA SICAKLIKLARI 4 İLA 8 DERECE ARTACAK

Bölge genelinde sıcaklığın çarşambadan itibaren biraz daha artması, gelecek hafta başına kadar hissedilir derecede 4 ila 8 derece yükselerek, mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerine çıkması öngörülüyor.

BİRÇOK İLDE HAVA SICAKLIĞI 20 DERECENİN ÜZERİNİ GÖRECEK

Bölgeye bağlı il merkezlerinde bu hafta içerisinde görülecek en yüksek sıcaklıkların İstanbul'da 21, Yalova'da 25, Edirne'de 24, Tekirdağ'da 21, Kırklareli'nde 24, Kocaeli'nde 26, Sakarya'da 29 derece olması bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Sakarya, Bilecik ve Bursa çevrelerinin yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 7°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAKARYA 6°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ 8°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

MUĞLA 5°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta ve Mersin çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 6°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) iç kesimleri sağanak yağışlı

HATAY 7°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 6°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Eskişehir, Konya ve Karaman ile Ankara'nın kuzeybatı, Çankırı'nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA 3°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzeybatı çevreleri yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 2°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı sağanak yağışlı

KAYSERİ 3°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KONYA 4°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra (Sinop hariç) bölgenin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 2°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU 1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 15°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

RİZE 4°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN 7°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TOKAT 3°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON 5°C, 14°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -6°C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -10°C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 4°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN -2°C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 3°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 5°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 5°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 8°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

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SON DAKİKA HAVA DURUMU HABERİ | Bu tarihe dikkat! Meteoroloji uyardı: Kavurucu sıcaklar geliyor
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