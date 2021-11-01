Son dakika hava durumu haberi: Meteoroloji’den çok sayıda il için flaş uyarı! İstanbul, İzmir, Ankara... Kuvvetli geliyor

MERSİN 16°C, 23°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey kesimleri, gece saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) sabah saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısı ve Sivas çevreleri, gece saatlerinden itibaren güney kesimleri ile zamanla bölgenin güney ve doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 9°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı

KONYA 12°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS 7°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı