Son dakika: Mersin’de ‘hava saldırısı’ anonsu paniği! Valilik açıklama yaptı

Kent genelinde, saat 13.30 sıralarında aniden çalan siren sesleri ve hava saldırısı ihtimali anonsu halkı tedirgin etti. Siren sesinin ardından yapılan "İlimiz ve ilçeleri için hava saldırısı ihtimalini bildiren sarı ikaz verilmiştir. Sığınak ya da sığınma yerine gitmek için hazırlanın" anonsunu duyanlar, paniğe kapıldı.