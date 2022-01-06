SON DAKİKA: Herkes kaza sanmıştı cinayet çıktı! Görüntüler kan dondurdu: Araç ile üzerinden 3 kez geçmiş...

Muğla'nın Fethiye ilçesinin Karaçulha çevre yolunda 16 Kasım'da bir otomobil, yaya haldeki Sahra Gizem Aksu'ya çarptı. Aksu, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından ortadan kaybolduğu sanılan sürücü, Aksu'nun imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Ö.O. çıktı. Ö.O'nun Aksu'ya çarpmakla kalmadığı, 3 kez üstünden geçerek 80 metre sürüklediği anların görüntüleri ortaya çıktı.
ÇARPTI, 3 KEZ ÜZERİNDEN GEÇTİ
İddiaya göre; Sahra Gizem Aksu (46) ile imam nikahlı olarak birlikte yaşadığı Ö.O. arasında kıskançlıktan nedeniyle tartışma yaşandı. Aksu, olayın büyümemesi için evden çıktı. Bunun üzerine Ö.O, otomobille Aksu'nun peşinden gitti. Ö.O, otomobiliyle takip ettiği Aksu'ya çarptı.
Olay yerine yakın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, Aksu'ya çarpan kişinin O.Ö. olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerde Aksu'nun, otomobilin altında yaklaşık 80 metre sürüklendiği belirlendi. Görüntülerde ayrıca Ö.O'nun Aksu'nun cansız bedeninin üzerinden otomobiliyle 3 kez geçtiği öğrenildi.
Şüpheliler, Ö.O. ile F.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.O. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
"VAHŞİ BİR KADIN CİNAYETİ"
Sahra Gizem Aksu'nun kardeşi Müslüm Kılıç, olay günü yaşananları SABAH'a anlatmıştı: "Bağrışmalar üzerine kaza yerine geldiğini söyleyen Kılıç, "Ö.O, ablama çarptıktan ve üzerinden geçtikten sonra binaya bağırdı. Biz de aşağıya indik. Ben baktım, ablam zaten paramparça olmuş. 'Kim yaptı bunu' diyorum. Ö.O. 'Çarpmış, kaçmış' dedi. Kendi de feryat figan yapıyor. Biz ablamı hastaneye götürdük."
ARABASINDA KAN İZLERİ DURURKEN "ÇARPMIŞ, KAÇMIŞ" DEDİ
Ö.O'nun aracının kaza yerinde olmasından şüphelendiğini belirten acılı kardeş; "Ben şüphelendim. Aracın ve ablamın kaza yerinde olması beni şüpheye düşürdü. Araç evin önündeydi. Daha sonra hastanede polis memurları geldi. Ö.O'u ve arkadaşı F.T'Yi aldı." şeklinde konuşmuştu.
Müslüm Kılıç; "Ben de arabayı tekrar incelemeye gittim. Arabanın bazı bölgelerinde kan pıhtıları ve et parçaları olduğunu gördüm. Bu kesinlikle kaza değil, kadın cinayetidir. Kıskançlıktan dolayı yaşanan vahşi bir cinayettir bu." ifadelerini kullanmıştı.
80 metre sürükleyip 3 kez üstünden geçmişti! Görüntüler ortaya çıktı | Video