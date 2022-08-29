Son dakika | İBB’de kadın güvenlik görevlilerine taciz skandalı! Skandala örtbas

Son dakika haberler: Taciz skandalı İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) iştiraklerinden Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de patlak verdi. Boğaziçi Yönetim A.Ş.'nin sorumlu olduğu Kiptaş Silivri 3. Etap Sitesi'nde teknik personel olarak görev yapan şüpheli M.S., iddiaya göre aynı sitede güvenlik görevlisi Ü.D. ve N.B. isimli kadınlara önceki yıl Nisan ayında cinsel saldırıda bulundu. Yaşananların ardından taciz mağduru personeller durumu güvenlik amirleri Murat T.'ye bildirdi. Murat T. ise çalışma arkadaşlarının maruz kaldığı tacizi önce site yönetimine ardından da Boğaziçi Yönetim A.Ş. yetkililerine aktardı. Şikayet üzerine bir araya gelen Site Yönetim Müdürü Serkan Gültekin, Boğaziçi Yönetim A.Ş.'de Bölge Sorumlusu Ekrem Aslan ve Denetleme Sorumlusu Hayati Okuyucu; taciz mağduru kadınlarla tek tek görüşme sağladı. Görüşmelerin ardından şüpheli M.S., hakkında soruşturma dahi açılmadan istifa ederken, güvenlik amiri Murat T. ve Ü.D. ise işten çıkarıldı. Taciz mağduru kadın skandal üzerine soluğu savcılıkta aldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.