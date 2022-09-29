SON DAKİKA | İBB’den sorumsuzluk! 23 gündür aranıyordu: Cesedi su kuyusunda bulundu

Son dakika haberi... İstanbul'da 13 Eylül 2022 tarihinde polise başvuran bir kişi, ağabeyinden 8 gündür haber alamadıklarını belirterek kayıp müracaatında bulundu. Müracaatçı, ifadesinde ağabeyiyle sık görüşmediğini, onun Ataköy'de bir şantiyenin inşaat işçilerinin kaldığı bölümde kaldığını, 5 Eylül tarihinden beri kayıp olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili geniş çaplı soruşturma açıldı.