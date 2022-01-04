Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Terörist sayısı 156’nin altına inmiştir!
Giriş Tarihi: 4.1.2022 10:51 Son Güncelleme: 4.1.2022 11:06

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Terörist sayısı 156’nin altına inmiştir!

DHA
Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Terörist sayısı 156’nin altına inmiştir!

Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı önemli açıklamalarda bulundu. Çataklı, "Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani örgüte katılımın 4 katının ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibariyle örgütün yurt içi terörist sayısı 156’nin altına inmiştir" diye konuştu!

Son dakika haberi: İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı önemli açıklamalar yaptı. Çataklı, şu ifadeleri kullandı:

2021 yılında; kırsalda 504'ü büyük ve orta çaplı toplam 124 bin 159, şehirlerde ise tüm terör örgütlerine yönelik 19 bin 162 olmak üzere toplam 143 bin 321 operasyon yapılmıştır. Yılın tamamında tüm örgütlerden 1.140 terörist; etkisiz hale getirilmiştir.


Bu yıl etkisiz hale getirilen teröristlerden toplam 84'ü, sözde üst düzey terörist olup, bunların 11'i kırmızı, 2'si mavi, 5'i yeşil, 24'ü turuncu, 35'i de gri listedeki teröristlerdir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden 809'u pkk/kck, 320'si deaş/htş, 11'i sol terör örgütü mensubudur.


Bu yıl 200 terör örgütü elemanı, ikna edilerek dağdan indirilmiş ve teslim olmuştur. Katılım sayısı ise 51 kişi olarak gerçekleşmiştir. Yani örgüte katılımın 4 katının ikna ederek dağdan indirdik. Yıl sonu itibariyle örgütün yurt içi terörist sayısı 156'nin altına inmiştir.

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Son dakika: İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Terörist sayısı 156’nin altına inmiştir!
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