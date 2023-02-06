SON DAKİKA | İçişleri Bakanı Soylu’dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Teyakkuz halindeyiz

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahrammaraş'taki 7.4 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu verdiği ilk bilgilendirmede şu ifadeleri kullandı:

"BÜTÜN BİRİMLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDE"

Saat 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta bir fay üzerinde deprem meydana geldi. Büyüklüğü 7.4. Şu anda bütün arkadaşlarımız valilerimizle depremin etkilerini değerlendirmeye çalışıyoruz. Arama kurtarma ekiplerimizi seferber ettik. Bütün birimlerimiz şu anda teyakkuz halinde. Depremin etkilerinin hangi vilayetlerde olduğunu bir şekilde, son gelen artçının da 6.4 olduğunu arkadaşlar ifade ettiler. Gaziantep Nurdağı çevresinden. İlk bilgiler. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Allah yardımcımız olsun.

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