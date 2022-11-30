SON DAKİKA | Emniyet Genel Müdürlüğü listeyi açıkladı! İşte 2022 yılında en çok ölümlü kazaya karışan otobüs firmaları





Ayrıca meydana gelen otobüs kazalarına ilişkin sonuçları ve alınması gereken tedbirler ile ilgili kurum/sektör ve firma yetkilileri ile müşterek değerlendirmeler yapılmakta olup, en çok kazaya karışan otobüs firmaları ile de görüşmeler gerçekleştirilerek firmalara gerekli uyarı ve hatırlatmalarda bulunulmaktadır.





Hedefimiz trafikte sıfır can kaybı ilkesi esasıyla denetim ve diğer faaliyetlerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edecektir.

İşte o liste: