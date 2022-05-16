SON DAKİKA: İETT şoförü yolcuları şaşkına çevirdi! Kadın yolcu böyle tepki gösterdi: Yapmayın, korkuyorum...

İstanbul'da seyir halindeki İETT otobüsünün şoförü, psikolojisinin bozulduğunu belirterek bir anda otobüsü yol kenarına park etti ve daha fazla ilerleyemeyeceğini söyledi. Otobüsteki yolcular duruma tepki gösterirken, şoför, "Elim, ayağım titriyor. Ben bu şekilde gitmiyorum" dedi. O anlar otobüsteki yolcular tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.