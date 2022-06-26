Son dakika: İfşacı psikolog için hesap vakti! WhatsApp yoluyla özel bilgileri paylaştı

ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ

Bu süre içerisinde bir devlet okulunda rehber öğretmenlik de yaptığı öğrenilen klinik psikolog Hasan Hakan Özyurt danışanı M.A.'nın arkadaşı ile de tanıştı. M.A. arkadaşıyla birlikte Antalya'ya tatile gitmeye karar verdiğinde Özyurt da onlarla gitmek istedi. Üç isim birlikte yola çıktı. Yolda araç sürme nedeniyle yaşanan tartışma Antalya'daki otele giriş yapılacağı sırada psikoloğun geri dönmesine neden oldu. Ama psikolog öyle bir şey yaptı ki bu yine etik değerlere sığmamakla birlikte bir suçu da beraberinde getirdi.