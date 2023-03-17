Son dakika… “İhaleye Fesat” operasyonu… 60 kişi gözaltına alındı

"İhaleye Fesat Karıştırma" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'daki İcra Müdürlükleri'nde taşınmazların satış süreçlerinde organize bir şekilde hareket eden, ihalelere katılmak isteyen vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçiren ve ihalelere konu olan taşınmazların fiyatlarını etkileyerek haksız menfaat sağlayan bir çete çökertildi. İstanbul, Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da 60 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.