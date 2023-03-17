Haberler Yaşam Haberleri Son dakika… “İhaleye Fesat” operasyonu… 60 kişi gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 17.3.2023 09:56

Son dakika… “İhaleye Fesat” operasyonu… 60 kişi gözaltına alındı

İhalelere fesat karıştıran ve tehditle haksız kazanç sağlayan 60 kişilik bir çete; İstanbul merkezli beş ilde düzenlenen operasyonla çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
Son dakika… “İhaleye Fesat” operasyonu… 60 kişi gözaltına alındı

"İhaleye Fesat Karıştırma" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İstanbul'daki İcra Müdürlükleri'nde taşınmazların satış süreçlerinde organize bir şekilde hareket eden, ihalelere katılmak isteyen vatandaşları baskı, cebir ve tehdit yoluyla vazgeçiren ve ihalelere konu olan taşınmazların fiyatlarını etkileyerek haksız menfaat sağlayan bir çete çökertildi. İstanbul, Kırklareli, Samsun, Erzincan ve Diyarbakır'da 60 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

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Son dakika… “İhaleye Fesat” operasyonu… 60 kişi gözaltına alındı
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