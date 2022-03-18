İhraç hakim savcılara operasyon

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik 2013 yılı idari yargı, hakim, savcı sınavlarına ilişkin soruşturma kapsamında hakim ve savcı çalışma evlerinde kaldığı tespit edilen 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen, hakim savcı çalışma evlerinde kaldıklarına dair haklarında ifadeler bulunan ve sınav öncesinde örgüt vasıtasıyla sınav sorularını aldıkları değerlendirilen 16 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde başlatılan operasyon kapsamında ihraç hakim savcı, ihraç hakim savcı adayı ve avukatların yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ettiği öğrenildi.