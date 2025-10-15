SON DAKİKA... İki aracın arasında sıkışarak can vermişti: 9 yaşındaki Berat Efe Geldi’nin katili hakkında karar!

KARAR DURUŞMASI YAPILDI

Davanın karar duruşmasında tutuklu sanık Durdu Polat hakim karşısına çıktı. Duruşmada ölen Berat Efe Geldi'nin şikayetçi ailesi hazır bulundu. Pişman olduğunu söyleyen sanık Polat, "Her gün vicdan azabı çekiyorum. Pişmanım. Reflektör konulmamıştı. Böyle olmasını kimse istemezdi. Karşı taraf yol üzerine aracını park etmiş vaziyette bekliyordu. Uyarıcı bir işaret yoktu. Arkamdan araçlar gelince direksiyonu hafif sağa doğru kırdım. Fark ettiğimde kurtarmak için sola doğru direksiyonu çevirsem de bir anda kaza yaşandı. Bir kusurum olduğunu düşünmüyorum" diye konuştu. Kazada hayatını kaybeden Geldi'nin ailesi ise sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.