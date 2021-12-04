Son dakika: İstanbul Boğazı’nda gemi yolcu vapuruna çarptı: 2 yaralı

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Gemi, Boğaz'ın çıkışında Türkeli mevkiinde demirlerken, yolcu motoru Anadolu Kavağı İskelesine çekildi. Polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



YOLCU OLAY ANINI ANLATTI: BATACAĞIZ DİYE ÇOK KORKTUM!



Kaza anında dehşeti yaşayan yolculardan Gökhan Albayrak, "Oturuyorduk. Benim arkam dönüktü. Bir anda çarptı.. İçeridekiler tepetaklak oldu. Bir kadın yere düştü. Ben de düştüm. Çarpışmadan sonra düdükler öttü. Önden hasar aldık. Kaptan son anda gördüğünü söyledi. Batacağız diye çok korktum.