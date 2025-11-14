Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İstanbul Cevizlibağ’da metrobüsün çarptığı engelli adam hayatını kaybetti: Feci kaza kamerada!
Giriş Tarihi: 14.11.2025 09:45

SON DAKİKA… İstanbul’da 57 yaşındaki engelli Hüseyin C., tekerlekli sandalyesi ile metrobüs yoluna yuvarlandı. Metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanan Hüseyin C. Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada 2 yolcu daha yaralanırken olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Cevizlibağ Metrobüs Durağı Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şoför İsmail B. idaresindeki metrobüs, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen Hüseyin C. ve metrobüsün ani fren yapması nedeniyle yaralanan yolculardan Cabir D. ile Ebrar N.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin C. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Öte yandan kazada yaralanan yolcular Cabir D. ile Ebrar N.K.'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Metrobüs şoförü İsmail B., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Hüseyin C.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Yaşanan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tekerlekli sandalyesiyle metrobüs yoluna düşen Hüseyin C.'ye metrobüsün çarptığı anlar yer aldı.

