Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbul E-5 Karayolu'nda kamyon devrildi! Trafik tamamen durdu
Giriş Tarihi: 30.1.2024 10:05 Son Güncelleme: 30.1.2024 10:17

SON DAKİKA | İstanbul E-5 Karayolu'nda kamyon devrildi! Trafik tamamen durdu

Son dakika haberi... Beylikdüzü E-5 Karayolu'nda seyir halindeki kamyon devrildi. Kamyon sürücüsü yaralanırken, E-5 Karayolu İstanbul istikametinde trafik tamamen durdu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kaza yerinde çalışması devam ediyor.

İHA
SON DAKİKA | İstanbul E-5 Karayolu’nda kamyon devrildi! Trafik tamamen durdu

Beylikdüzü D-100 Karayolu'nda kamyon devrildi. Kamyonun şoförünün hafif şekilde yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

Kaza, saat 09.30 sıralarında D-100 Karayolu'nun Beylikdüzü mevkii, Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeyken şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, devrildi. Kazada, şoför hafif şekilde yaralandı. Devrilen kamyondaki koliler yola saçıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu trafiğe kapanırken trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.

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SON DAKİKA | İstanbul E-5 Karayolu'nda kamyon devrildi! Trafik tamamen durdu
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