Son dakika: İstanbul Fulya’da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

A haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ise korkunç olayla ilgili ilk bilgileri şöyle paylaştı: "3 katlı bir apartmanın 3 katında 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın sebebi araştırılıyor. Bölge sakinleri silah sesine benzer bir patlama sesi duyduklarını söyledi.