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Giriş Tarihi: 27.5.2022 10:19 Son Güncelleme: 27.5.2022 10:52

Son dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Son dakika: İstanbul Fulya’da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

Son dakika haberi: İstanbul Fulya'da korkunç bir olay gerçekleşti. Bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi yaşamını yitirdi. İddialara göre; eski kız arkadaşının evine giden Y.S.B. (32) önce kız arkadaşı B.V.'yi (27) vurdu, ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.A.'yı (29) vurup intihar etti.

Son dakika: İstanbul Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine giden polis ekiplerinin dairede inceleme yaptığı öğrenildi.

İddiaya göre; eski kız arkadaşının evine giden Y.S.B. (32) önce kız arkadaşı B.V.'yi (27) vurdu ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.A.'yı (29) vurup intihar etti.

A haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır ise korkunç olayla ilgili ilk bilgileri şöyle paylaştı: "3 katlı bir apartmanın 3 katında 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Olayın sebebi araştırılıyor. Bölge sakinleri silah sesine benzer bir patlama sesi duyduklarını söyledi.

Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video


Ekipler, dairede incelemelere devam ediyor. İntihar mı cinayet mi olduğu incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Çalışmaların ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp'a kaldırılacak."

AYRINTILAR GELECEK...

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Son dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!
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