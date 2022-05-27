Son dakika: İstanbul Fulya’da 3 kişi ölü bulundu! Vahşetin sebebi belli oldu!

Son dakika: İstanbul Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine giden polis ekiplerinin dairede inceleme yaptığı öğrenildi.
İddiaya göre; eski kız arkadaşının evine giden Y.S.B. (32) önce kız arkadaşı B.V.'yi (27) vurdu ardından yeni erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Ö.A.'yı (29) vurup intihar etti.
Son Dakika: İstanbul Fulya'da 3 kişi evde ölü bulundu! | Video
Ekipler, dairede incelemelere devam ediyor. İntihar mı cinayet mi olduğu incelemelerden sonra ortaya çıkacak. Çalışmaların ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp'a kaldırılacak."
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