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Giriş Tarihi: 26.06.2026 13:10

SON DAKİKA... İstanbul Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit etmişlerdi: 5 sanığa hapis cezası

SON DAKİKA... İstanbul Güngören’de 15 yaşındaki E.Ç’nin bıçaklı saldırısında hayattan koparılan Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden 9 sanık Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Faruk Ay’ın 5 yıl, Y.T.’nin 3 yıl 4 ay, Alaa Faysal’ın ise 1 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

Batuhan ALTINBAŞ Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA... İstanbul Güngören’de öldürülen Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit etmişlerdi: 5 sanığa hapis cezası
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SON DAKİKA... İstanbul Güngören'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayattan koparılan 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 1'i çocuk sanık olan 9 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar ve müştekiler katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Ömer Faruk Ay'ın 'Tehdit' suçundan 5 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Aynı suç yönünden suça sürüklenen çocuk Y.T.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanık Alaa Faysal 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 1 yıl 3 ay, sanık Ömer Can Özdoğan 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan 2 yıl 1 ay, sanık Burak Türk ise 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

4 SANIĞA BERAAT KARARI
Mahkeme, sanıklar Abdülsamet Erdoğan, Ferhat Karadağ, Sevgi Timur ve Ömer Can Derin'in ise beraatına hükmetti.

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