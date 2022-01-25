Son dakika: İstanbul kara teslim! AK Partili belediyelerden peş peşe açıklamalar

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kar yağışı İstanbul'da hayatı olumsuz etkilerken, trafik de durma noktasına geldi.
Günler öncesi yapılan uyarılara rağmen karla mücadele yetersiz kalan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eleştirlerin odağı oldu. AK Partili belediyeler ise vatandaşların mağduriyetini gidermek için harekete geçti.
İşte dakika dakika tüm gelişmeler:
YURDUN DÖRT BİR YANINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
00.57 İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Devletimiz olumsuz hava koşullarıyla mücadelede, yurdun dört bir yanında tüm birimleriyle yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. 81 ilde, 4.603 vatandaşımızın mahsur kaldığı yerden alınarak güvenli bölgelere sevki sağlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TALİMAT
00.53 Başkan Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, İstanbul'a gidiyor.
MARMARAY SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
00.50 Öte yandan Bakan Karaismailoğlu Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz devam edeceğini bildirdi.
"YOLDA KALAN TÜM VATANDAŞLARIMIZI BEKLİYORUZ"
00.59: Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu A Haber ekranlarında "Esenler Kültür Merkezi restoranımızda sıcacık çay ve çorbalarımız ikram olarak hazır. Yolda kalan tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz." dedi.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklama | Video
"VATANDAŞLARIMIZI İŞ MAKİNELERİYLE GİDİP ALIRIZ"
01.04: Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin A Haber'de yaptığı açıklamada yolda kalan vatandaşları otelde ağırlayacaklarını açıkladı. Öztekin açıklamasında "Vatandaşlarımız araçla gelemezse iş makineleriyle gidip alırız." ifadelerini kullandı.
Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'den İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili açıklama | Video
"ÇOĞU YOL ULAŞIMA AÇILDI"
01.09: Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır A Haber'de vatandaşları belediyenin tesislerinde ağırlayacaklarını açıkladı. Bahadır ilçe genelinde çoğu yolu açtıklarını da ifade etti.
DERNEKLER YURTLARINI AÇTI
01.16: TÜGVA, ÖNDER, Ensar Vakfı ve İlim Yayma Vakıfları yurtlarını yolda mahsur kalanlar için ücretsiz açtıklarını duyurdu.
TÜGVA İletişim Bilgileri: 0553 859 01 64 - Üsküdar 0553 859 10 28 - Florya
"İSTANBUL'U İLK DEFA BU HALDE GÖRDÜM"
01.20: Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı A Haber'e yaptığı açıklamada İBB'nin uyarılara rağmen gereken tedbirleri almadığını ve İstanbul'u ilk defa bu halde gördüğünü vurguladı.
"İBB'NİN HAFIZASI SIFIRLANDI"
01.25: Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı yaptığı açıklamada İstanbul'un böyle bir şey yaşamadığını söyledi. İBB'nin hafızasının sıfırlandığını söyleyen Çağırıcı çalışanların tecrübesiz olduğunu söyledi.
"İBB'NİN BU ORGANİZASYONSUZLUĞUNU HALK SORGULAMALI"
01.40: Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta yaptığı açıklamada "İBB'nin bu organizasyonsuzluğunu halk sorgulamalı. İstanbul adeta terk edilmiş zafiyette." ifadelerini kullandı.
Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarımız için Kültür Sanat Merkezimiz ve Farika Kitaplı Kahvemiz açık olacaktır. Sıcak çay ve yiyecek imkanlarımız ile misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
01.47: Başakşehir Belediyesi'ne bağlı tüm spor parkları, bilgievleri, kültür merkezleri ve belediye hizmet binaları yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların kullanımına açtı.
01.49: Güngören Belediyesi olumsuz hava şartlarından dolayı dışarıda kalan komşularımıza sıcak çay ve çorba ikramı eşliğinde Güngören Belediye Binası Güngören Spor Kompleksi ve Öğrenci İstasyonlarının kapılarını vatandaşlara açtı.
01.53: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen "İBB bazı yerlere tuzlar koymuş. Tuzu atan yok. Tuzlar donmuş zaten" ifadelerini kullandı.
02.04: İstanbul Valisi Ali Yerlikaya 71 caminin vatandaşlara açıldığını duyurdu.
"PERSEONELLE KARŞILAŞTIM, 'BİZ BURAYA BAKMIYORUZ' DEDİLER"
02.15 Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin yaptığı açıklamada "Bir tane büyükşehir aracına rastlamadım. Personelle karşılaştım. Biz buraya bakmıyoruz dediler." ifadelerini kullandı.
"HİÇBİR ZAMAN BÖYLE BİR DURUMA DÜŞMEDİK"
02.27 Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım: "16 Milyon için çalışıyoruz" lafı algıdan ibaret. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. 2017'de de çok kar yağdı ama hiçbir zaman böyle bir duruma düşmedik. Yönetim beceriksizliği İstanbul yaşıyor.
02.30 İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Yolda mahsur kalan, 2016 hemşehrimizi otellere, misafirhanelere ve yurtlara yerleştirdik.
02.50: İBB cenazeyi yolda bıraktı... Vefat eden yakınlarının cenazesini alarak İBB cenaze nakil aracıyla yola çıkan vatandaşlar, yoğun kar nedeniyle yolda kaldı. İddiaya göre araç yolda kalınca İBB aracındaki imam ve şoför cenazenin yakındaki bir camiye ulaştırılması gerektiğini söyledi. Cenaze yakınları Sultangazi Belediyesi'nden yardım isteyerek cenazeyi başka bir araca taşıdı.