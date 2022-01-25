Son dakika: İstanbul kara teslim! AK Partili belediyelerden peş peşe açıklamalar

Usta, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise "Yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan vatandaşlarımız için Kültür Sanat Merkezimiz ve Farika Kitaplı Kahvemiz açık olacaktır. Sıcak çay ve yiyecek imkanlarımız ile misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

01.47: Başakşehir Belediyesi'ne bağlı tüm spor parkları, bilgievleri, kültür merkezleri ve belediye hizmet binaları yoğun kar yağışından etkilenen vatandaşların kullanımına açtı.

01.49: Güngören Belediyesi olumsuz hava şartlarından dolayı dışarıda kalan komşularımıza sıcak çay ve çorba ikramı eşliğinde Güngören Belediye Binası Güngören Spor Kompleksi ve Öğrenci İstasyonlarının kapılarını vatandaşlara açtı.