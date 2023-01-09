Son dakika: Dilara Gültay ve Cansu Demirel ölü bulundu! İstanbul Kartal’da sır olay!

SON DAKİKA: İhbar üzerine Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel (30) adlı kadınların cansız bedenleriyle karşılaştı. Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa P. (24) kadınları öldürdüğü söyledi. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.