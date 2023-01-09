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Giriş Tarihi: 9.1.2023 12:21 Son Güncelleme: 9.1.2023 13:07

Son dakika: Dilara Gültay ve Cansu Demirel ölü bulundu! İstanbul Kartal'da sır olay!

Son dakika haberi: İstanbul Kartal'da korkunç bir olay yaşandı. Bir evde 2 kadın ölü bulundu, yaralı bir erkek ise hastaneye kaldırıldı...

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Son dakika: Dilara Gültay ve Cansu Demirel ölü bulundu! İstanbul Kartal’da sır olay!

SON DAKİKA: İhbar üzerine Kartal Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren polis, Dilara Gültay (23) ve Cansu Demirel (30) adlı kadınların cansız bedenleriyle karşılaştı. Aynı saatlerde kendisini yaraladığı için hastaneye giden Mustafa P. (24) kadınları öldürdüğü söyledi. Polisin yaptığı ilk incelemede Mustafa P.'nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğunu tespit etti.

Noterde katiplik yapan Dilara Gültay ile elektronik firmasında çalışan Cansu Demirel'in yakınlarının dün kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Bir restoranda çalışan Mustafa P.'nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehiri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu.

Dilara Gültay'ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel'in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.

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Son dakika: Dilara Gültay ve Cansu Demirel ölü bulundu! İstanbul Kartal'da sır olay!
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