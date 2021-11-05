Son dakika: İstanbul Sultangazi’deki patlamanın nedeni belli oldu! Cinayet gibi intihar girişimi...

İLK VUKUATI DEĞİL

Yaşanan olayın ilk olmadığını belirten bina sakinleri "Bu ilk vukuatı değil. Daha önce de kendi akrabalarına da silah çekmişti. Polis gelip kurtarmıştı insanları. Psikolojik sorunları var. Annesi de 10 gündür eve uğramıyordu.