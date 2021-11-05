Son dakika: İstanbul Sultangazi’deki patlamanın nedeni belli oldu! Cinayet gibi intihar girişimi...

Savaş görüntülerini aratmayan olay Sultangazi İlçesi'ne bağlı Zübeyde Hanım Mahallesi 1288 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi.
Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada | Video
Edinilen bilgiye göre 5 katlı apartmanın çatı katında ailesiyle birlikte yaşayan Nizam A., evde tek bulunduğu sırada intihara kalkıştı.
BORUYU PENSEYLE KESMİŞ
Bir süredir psikolojik sorunlarının olduğu öğrenilen genç adam, canına kıymak için eline aldığı penseyle mutfaktaki doğalgaz borusunu kesti. Zamanla dairenin içinde dolmaya başlayan gaz, sıkışarak patladı. Patlamanın etkisiyle daire tuzla buz oldu, apartmandan kopan beton parçaları sokağa döküldü, olay yerinde bulunanlar adeta ölümün eşiğinden döndü, park halindeki bir araç ise perte çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vücudunda ciddi yanıklar oluşan Nizam A.'yı hastaneye kaldırdı. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yaşanan olaya ilişkin inceleme başlattı.
DÜN BUGÜNÜN HABERCİSİYDİ
Binadan dökülen parçalar nedeniyle aracı perte çıkan Leyla A. "Ben dün buraya misafirliğe geldim. Gece saatlerinde aynı dairenin pencereleri patladı. Ne olduğunu anlayamadık, kaza sandık. Bugün de ölümden döndük.
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama!
Meğerse dün bugünün habercisiymiş. Ben patlamadan 5 dakika önce arabamdan şarj aletimi almaya indim, sonra tekrar eve geldim. Dakikalarla ölümün eşiğinden dönmüşüm, verilmiş sadakam varmış" diye konuştu.
İLK VUKUATI DEĞİL
Yaşanan olayın ilk olmadığını belirten bina sakinleri "Bu ilk vukuatı değil. Daha önce de kendi akrabalarına da silah çekmişti. Polis gelip kurtarmıştı insanları. Psikolojik sorunları var. Annesi de 10 gündür eve uğramıyordu.
Kadın haberi alınca buraya geldi üzüntüden sinir krizi geçirdi. Cİnayet gibi intihar ediyor, onlarca insan ölebilirdi olacak iş değil" ifadelerini kullandı.
İNTİHAR ÖNCESİ PROFİLİNİ KİLİTLEMİŞ
Öte yandan hastanedeki tedavileri devam eden Nizam A.'nın, intihar girişiminde bulunmasından dakikalar önce sosyal medya hesaplarındaki bütün fotoğraflarını sildiği ve profilini gizlediği ortaya çıktı.