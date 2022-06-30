SON DAKİKA: İstanbul - Tekirdağ sınırında korkutan yangın: 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü

İSTANBUL'DAN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü. Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı.