Son dakika: İstanbul Valiliği’nden yılbaşı tedbirlerine ilişkin genelge

Son dakika haberleri: İstanbul Valiliği, yılbaşı günü ile gecesinin huzur ve güven ortamı içinde geçirilmesi için alınan tedbirleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamı içinde girmelerini temin etmek, genel güvenliğin, asayişin muhafazası ile kamu düzenini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığının genelgeleri doğrultusunda kentte güvenlik tedbirleri alındı.

Bu kapsamda, yeni yıl programları dolayısıyla insan yoğunluğunun artabileceği konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde etkin, yoğun ve sürdürülebilir denetimler gerçekleştirilecek ve görevli personel sayısı artırılacak.