Son dakika: İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yapacak.
Erdoğan'ın açılışı yapacak eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.
Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu
Çiftalan Plajı
Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması
Kaykay Pisti
Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi
Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi
Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
Yeşilpınar Muhtarlık Binası
Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları
Yeşilpınar ve Esentepe Camileri
Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri
İslambey Kültür Evi
Sosyal Market
Rehberlik Araştırma Merkezi
Rami Sosyal Tesisi
Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez
Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları
46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi
Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği
Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi
Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi
Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi
Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası
İstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol)
Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi
Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi
Eyüpsultan Aşevi