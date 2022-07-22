Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
Giriş Tarihi: 22.7.2022 07:04 Son Güncelleme: 22.7.2022 07:17

Son dakika: İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan, bugün Eyüpsultan Meydanı’nda toplu açılış programına katılacak. Program kapsamında yüzme havuzlarından spor salonlarına 41 eser, kurdelesi kesilerek hizmete girecek

KORAY TAŞDEMİR KORAY TAŞDEMİR
Son dakika: İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Eyüpsultan Meydanı'nda düzenlenecek toplu açılış töreniyle Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in göreve geldiği günden bugüne kadar geçen 41 ayda ilçeye kazandırdığı 41 eserin açılışını yapacak.



Erdoğan'ın açılışı yapacak eserlerle ilgili, "Eyüpsultan'a Değer, 41 Eser" isimli bir kitapçık hazırlandı. Eserlerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı kitapçık, Eyüpsultan Belediyesi'nin internet sitesinde dijital olarak da yayımlandı.



41 KERE MAŞALLAH
Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı eserler şöyle:
Bağımsızlık Köyü
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 1 (Topçular)
Eyüpsultan Belediyesi Yüzme Havuzu 2 (Akşemsettin)
Matematik Evi



Eyüpsultan Aile Akademisi ve Anaokulu
Çiftalan Plajı
Alibeyköy ve Bahariye Spor Sahası Yenileme Çalışması
Kaykay Pisti
Eyüp Sultan Camii ve Çevresi Cephe Rehabilitasyonu ve Otantik Çarşı Düzenlemesi



Eyüpsultan Merkez Ahmet Kekeç Kütüphanesi
Kemerburgaz Binicilik Tesisleri, Kemerburgaz Kültür Merkezi ve Düğün Salonu
Yeşilpınar Muhtarlık Binası
Kurt Kemeri Piknik Alanı Düzenlemesi
Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi Açık Alanları



Yeşilpınar ve Esentepe Camileri
Karadolap Kültür Evi, Erokspor Tesisleri
İslambey Kültür Evi
Sosyal Market
Rehberlik Araştırma Merkezi



Rami Sosyal Tesisi
Rami Kültür Evi, Eyüpsultan Merkez
Yeşilpınar ve Hastane Yanı Taksi Durakları
46 Adet Park ve Peyzaj Düzenlemesi
Odayeri Ekolojik Yaşam Çiftliği



Rami Cuma ve Rami Yeni Otoparkları, Eyüpsultan Sıfır Atık Merkezi, Eyüpspor Akademisi Tesisi
Tarım 4.0 Politikaları Uygulamaları ve Araştırma Merkezi
Eyüpsultan Geleneksel Türk Sporları Merkezi
Yeşilpınar Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi, Yeşilpınar Futbol Kompleksi, 5. Levent ASM ve Muhtarlık Binası
İstiklal Kütüphanesi (Eski Karakol)



Eyüpsultan Türbe Hamamı Müzesi
Eyüpspor Kemerburgaz Kamp Merkezi
Eyüpsultan Aşevi



Şule Yüksel Şenler Müzesi ve Kütüphanesi
Düğmeciler Kuran Kursu
Çiftalan Kamp Alanı

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Son dakika: İstanbul’a 41 dev eser! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak
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