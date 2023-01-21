SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yıldızlı otelde sır ölüm! İsveçli kadın metrelerce yüksekten aşağı düştü...

İstanbul'un Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde 17 Ocak saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, tatil için Türkiye'de 5 yıldızlı oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra odasına çıktı. Mejri, otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.