SON DAKİKA: İstanbul’da 5 yıldızlı otelde sır ölüm! İsveçli kadın metrelerce yüksekten aşağı düştü...

İstanbul'un Kağıthane'de bulunan ünlü bir otelde 17 Ocak saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayda İsveç vatandaşı Yasmine Mejri, tatil için Türkiye'de 5 yıldızlı oteli tercih etti. Mejri otele giriş yaptıktan sonra, otel çalışanına ailesine ulaşmak için internete bağlanmak istediğini söyledi. Bir süre lobide bekleyen genç kadın daha sonra odasına çıktı. Mejri, otel otopark giriş çıkışında ölü bulundu. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri otel ve çevresinde inceleme yaptı. Kadının cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili otel çalışanlarının ifadesi alındı. Kadının ölümünde intihar ihtimali üzerinde durulurken polis kayıtlarına 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayla ilgili inceleme sürüyor.
"BENİMLE İNGİLİZCE KONUŞTU, Wİ-Fİ ŞİFRESİ İSTEDİ"
Olayla ilgili ifadesine başvurulan resepsiyon müdürü olarak görev yapan K.Y, "Saat 17.45 sıralarında içeriye yabancı uyruklu kadın geldi ve yakınına ulaşmak amacıyla internetimizi kullanmak istediğini belirterek Wi-Fi ağımızın şifresini talep etti. Kadın benimle İngilizce konuştu. Normal şartlarda misafirlerimiz ile Wi-Fi şifresi paylaştığımız için kendisi ile internet şifresini paylaştım. Akabinde ise şifreyi aldıktan sonra oturma alanlarının bulunduğu lobi kısmına yönelen şahsı otel giriş çıkışlarının yoğun olması sebebiyle tekrar görmedim" dedi.