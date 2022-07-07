SON DAKİKA | İstanbul’da dehşet anları... Alev alev yandı!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başlarken, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Uzun uğraşlar sonucu yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, uzun süre soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, diğer teknelere sıçramaması faciayı önledi. İskeleden uzakta yanan bir tekne ise güçlükle söndürüldü.