Son dakika: İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

34 ADRESE OPERASYON YAPILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Esenyurt'ta 34 adrese operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 49 kişinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda şahıslardan 6'sının daha önceden cezaevine girdiği tespit edildi.