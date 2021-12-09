Son dakika: İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu: 40 şüpheli tutuklandı

Son dakika haberleri: Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Talimatıyla başlatılan soruşturma da uyuşturucu ticareti yapan 40 şüpheli gözaltına alınmış emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.
34 ADRESE OPERASYON YAPILDI
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Esenyurt'ta 34 adrese operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 49 kişinin yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonda şahıslardan 6'sının daha önceden cezaevine girdiği tespit edildi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 40 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde bulundu. 3 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise devam ediyor.
46 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 40 kişi Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yaptığı soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Daha önceden cezaevinde olan şüphelilerle birlikte operasyonda gözaltına alınan 46 kişi tutuklandı.