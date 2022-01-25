Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul’a geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.
İçişleri ve Ulaştırma Bakanlar İstanbul'a geliyor! Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek! | Video
İÇİŞLERİ VE ULAŞTIRMA BAKANLARI İSTANBUL'A GELİYOR
Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.
MARMARAY SEFERLERİ SABAHA KADAR ÜCRETSİZ
Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edeceğini bildirdi.
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Bakan Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.İstanbul’da önlem almayan İBB’nin Sözcüsü Murat Ongun vatandaşları trollükle suçladı Kar İstanbul'u esir aldı: Sürücüler yolda kaldı, trafik yüzde 90! Kar yağışı etkisini artırdı, trafiğin boyutu havadan görüntülendi