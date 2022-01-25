Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul'a geliyor
Giriş Tarihi: 25.1.2022 00:42 Son Güncelleme: 25.1.2022 01:21

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul'a geliyor

Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul’a geliyor

Gelen son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da 3 gündür etkisini gösteren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde araçlarıyla yola çıkan vatandaşlar şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yolda kaldı.

İçişleri ve Ulaştırma Bakanlar İstanbul'a geliyor! Marmaray sabaha kadar ücretsiz hizmet verecek! | Video

İÇİŞLERİ VE ULAŞTIRMA BAKANLARI İSTANBUL'A GELİYOR

Yaşanan gelişmelerin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AFAD Başkanı Yunus Sezer, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul'a gidiyor.

MARMARAY SEFERLERİ SABAHA KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

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Bakan Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul'a geliyor
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