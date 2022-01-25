Son dakika: Başkan Erdoğan talimat verdi! İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul’a geliyor

MARMARAY SEFERLERİ SABAHA KADAR ÜCRETSİZ

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferlerinin sabaha kadar ücretsiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

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