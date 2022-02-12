Son dakika: İstanbul’da kan donduran olay! 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

Son dakika haberi göre; 2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.