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Giriş Tarihi: 12.2.2022 09:43 Son Güncelleme: 12.2.2022 09:46

Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

DHA
Son dakika: İstanbul’da kan donduran olay! 3 arkadaş ofiste ölü bulundu

Son dakika haberi: İstanbul Kağıthane'de kendilerinden 2 gündür haber alınamayan 3 arkadaş, 5 katlı iş yerinin birinci katındaki ofiste ölü olarak bulundu.

Son dakika haberi göre; 2 gün önce evlerinden ayrılan 3 arkadaştan yakınları haber alamadı. Yakınları, 3 erkeği aramaya başladı. Kayıp kişilerden birinin dayısı, yeğeni ve 2 arkadaşının Kağıthane'de bir işyerinde olduğuna dair bilgi aldı.

Sabah saatlerinde 5 katlı işyerinin birinci katındaki ofise gelen kişi, içeriye girince, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, 3 arkadaşın öldüğünü belirledi. Olay Yeri İnceleme ekipleri ofiste çalışma başlattı. Ekiplerin ofiste ve çevrede incelemeleri devam ediyor.

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Son dakika: İstanbul'da kan donduran olay! 3 arkadaş ofiste ölü bulundu
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