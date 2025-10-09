SON DAKİKA... İstanbul’da korku dolu anlar! Bir anda alevler yükseldi: Kurtarılmayı böyle beklediler...

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binanın ikinci ve üçüncü katlarında bulunan yaşlı çiftler, dumandan etkilenerek evlerinde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çiftleri bulundukları yerden kurtardı. Ekipler, ayrıca evdeki muhabbet kuşu ve evcil köpeği de dışarı çıkardı.