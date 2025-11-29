SON DAKİKA… İstanbul’da mal paylaşımı kavgasında babasını sırtından bıçakladı: İfadesi şaşkınlık yarattı!

'ALKOLLÜ OLDUĞUNDA BENİ EVDEN KOVUYORDU'

Ercan Ş. ifadesinde, "Babamla birlikte aynı evde ikamet etmekteyiz. Babam ile daha önceden aramızda kendisinin alkol kullanımından dolayı tartışmalarımız olmuş, hatta bu tartışmalardan dolayı aramızda adli olaylar meydana gelmiş ve kendisi benim hakkımda uzaklaştırma kararı almıştı. Şu an devam eden herhangi bir tedbir kararı bulunmamaktadır. Yine geçmiş zamanlarda çocuklarımın yanında bana hakaret etmesi ya da küçük düşürücü söylemlerde bulunması sebebiyle aramızda tartışmalar olmuş ve beni sürekli yanında istemeyip alkollü olduğundan dolayı beni bulunduğum evden kovuyordu. Eşim şahit olmuştur olaya" dedi.