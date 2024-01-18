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Giriş Tarihi: 18.1.2024 11:58 Son Güncelleme: 18.1.2024 12:40

Son dakika! İstanbul'da metro çalışması sırasında bina çöktü!

İstanbul Ümraniye'de metro çalışması sırasında üç katlı bina çöktü. Binanın yıkılmadan önce tahliye edildiği belirtildi.

DHA
Son dakika! İstanbul’da metro çalışması sırasında bina çöktü!

İstanbul Ümraniye'de sabah saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

Göztepe-Ümraniye Metro hattı çalışmasının yapıldığı caddede önce yol üzerinde çökme yaşandı. Bir otomobil de oluşan çukurun kenarında asılı kaldı. Bunun üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay sebebiyle bölgeye AFAD ve takviye ekipler sevk edildi.

Son Dakika: İstanbul'da metro çalışması sırasında bina çöktü! | Video


Dakikalar sonra ise binalar büyük bir gürültüyle çöktü. Cadde trafiğe kapatılırken binanın çökmeden kısa süre önce tahliye edildiği açıklandı.

Ümraniye'de metro çalışması sırasında bina çöktü! Yeni görüntüler ortaya çıktı | Video

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI: ÖLÜ VE YARALI YOK

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "18 Ocak 2024 Günü Göztepe-Ümraniye Metro hattında meydana gelen kısmi göçük nedeniyle Ümraniye Elmakent Mahallesi Seyrantepe Caddesi üzerinde bulunan ve kullanılmayan üç katlı binada çökme meydana gelmiştir. Binanın boş olması nedeniyle olayda herhangi bir ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Bina çevresinde gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır" ifadeleri yer aldı.

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Son dakika! İstanbul'da metro çalışması sırasında bina çöktü!
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