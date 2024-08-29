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Giriş Tarihi: 29.8.2024 08:58 Son Güncelleme: 29.8.2024 09:14

Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var...

Gelen son dakika bilgisine göre; İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kaza yaptı. Yaralılar var. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Son dakika: İstanbul’da metrobüs kazası! Yaralılar var...

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki metrobüsün kaza yapması sonucu yaralıların olduğu bildirildi.Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SON DAKİKA: İstanbul Küçükçekmece'de metrobüs kazası! Yaralılar var... | Video

SEFERLER YAPILAMIYOR

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

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Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var...
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