SON DAKİKA: İstanbul’da nefes kesen operasyon… Uyuşturucu tacirlerini böyle yakaladılar

Silivri'de bulunan ve uyuşturucu madde satıcıları tarafından "Uyuşturucu Hap Sentez Merkezi" olarak kullanılan lüks bir Çiftlik Evi'nde 30 kilo 158 gram katı ve sıvı halde kimyasal uyuşturucu ve uyarıcı madde, 50 gram "Marihuana" isimli uyuşturucu madde ve paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi.





İstanbul'da çiftlik evine Bulgaristan polisiyle ortak uyuşturucu baskını: 6 kişi tutuklandı | Video