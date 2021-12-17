Son dakika: İstanbul’da sahte içki operasyonu! Suçüstü enselendiler!

Yılbaşına sayılı günler kala yurt genelinde sahte içki imalatına bağlı ölümlerin artmasıyla alarma geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde denetimleri sıklaştırdı. Jandarma, yürütülen çalışmalar kapsamında S.H. ve N.G. isimli iki şüphelinin Avcılar'da bir depoyu adeta merdiven altı imalathaneye çevirerek binlerce litre sahte içki imal ettiğini tespit etti.

SEVKİYATA SAATLER KALA YAKALANDILAR

Yeni yıla zehirle girilmemesi için adrese şok baskın düzenlendi. Depoda damıtma sistemleri kullanılarak metil alkolün etil alkole çevrildiği ve bu yöntemle elde edilen etil alkolün sahte şişe ve etiketler kullanılarak sevkiyata hazır hale getirildiği belirlendi. İmal ettikleri sahte içkileri şişelere doldurup orijinal süsü vermek için etiketleme işlemi yapan S.H. ve N.G. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

CİN RAKI VİSKİ...

Depoda yapılan arama çalışmalarında ise 3 bin litre viski, 2 bin litre etil alkol, bin litre votka, 750 litre cin, 400 litre rakı, iki adet damıtma kazanı ve imal işleminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

BİRE BİR BENZETMİŞLER

Ele geçirilen sahte içkilerin şişeleri ve şişelerin üzerilerine basılan marka etiketleri ile barkodların, piyasadaki orijinal halleriyle birebir aynısı oldukları ve çıplak gözle ayırt edilebilmesinin çok zor olduğu belirlendi. Gözaltına alınan S.H. ve N.G. Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet etmek suçundan adli makamlara sevk edildi.

SAHTE İÇKİ MEGAKENTTE 22 CAN ALDI

İstanbul Valiliği, kentte sahte alkolden toplam 22 kişinin öldüğünü bildirdi. Valilik açıklamasında, jandarma ve polis ekiplerince sahte alkol zehirlenmeleriyle ilgili yapılan tespitler sonucu, 46 kişinin hastanelere başvurduğu belirtildi. Sahte alkolden toplam 11'i yabancı 22 kişinin öldüğü, 5'i yabancı 16 kişinin ise hayati tehlikelerinin sürdüğü kaydedildi.